Neue Abflugroute am Flughafen Stuttgart - Widerstand gegen Fluglärm in Nürtingen und Umgebung

29.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Fluglärmkommission will die Flugroute für die Startbahn Ost am Flughafen Stuttgart etwas weiter nach Süden verlagern. Befürchtet wird dadurch eine erhebliche Belastung für Wolfschlugen und die Nürtinger Stadtteile Hardt und Oberensingen aber auch Aichtal, Neuhausen, Köngen und Denkendorf.

NÜRTINGEN. Die Fluglärmkommission Stuttgart berät im Herbst über eine neue Abflugroute Richtung Süden. Die mögliche Variante würde den Fluglärm für viele Menschen auf den Fildern und im Neckartal im Bereich Plochingen und Deizisau reduzieren, die Benachteiligten wären allerdings auch die Bewohner von Wolfschlugen und der beiden Nürtinger Stadtteile Hardt und Oberensingen. Auch Köngen, Neuhausen und Denkendorf bekämen mehr Fluglärm ab. Denn der Kurvenradius soll enger und der Abflugwinkel steiler werden. Hier finden Sie zusammengefasst die neuesen Artikel und Meldungen zur neuen Abflugroute und dem Widerstand dagegen.

29. September 2021: Widerstand gegen die neue Abflugroute in Nürtingen

In Hardt und Oberensingen formiert sich Widerstand gegen die Pläne der Fluglärmkommission. Eine Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ hat sich gegründet. Das Lärmschutz-Team Hardt verteilt derzeit ein Positionspapier. Mehr lesen Sie im Artikel "In Nürtingen formiert sich Widerstand gegen die neue Abflugroute vom Flughafen" vom 29. September 2021.

25. September 2021: Infoveranstaltung zu Fluglärm

Die Stadt Nürtingen und die Gemeinde Wolfschlugen laden deshalb zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 6. Oktober in den Großen Saal der Stadthalle K3N in Nürtingen ein. Mehr lesen Sie im Artikel "Infoveranstaltung zu Fluglärm" vom 25. September 2021.

24. September 2021: Köngen und Denkendorf protestieren

Köngen und Denkendorf fürchten eine weitere Belastung der Bürger wegen des Lärms der startenden Flugzeuge. Ostfildern und das Neckartal indes würden entlastet. Mehr lesen Sie im Artikel "Köngen und Denkendorf protestieren gegen neue Flugroute" vom 24. September 2021.

23. September 2021: Mehr Lärm durch neue Flugroute in Köngen

Das Thema Fluglärm ist derzeit auf der Agenda einiger Gemeinderatssitzungen. Der Grund: Die Flugroute für die Startbahn Ost soll etwas nach Süden verlagert werden. 30 Prozent der Abflüge nehmen diese Route. Betroffen von dieser veränderten Flugroute ist auch Köngen. Mehr lesen Sie im Artikel "Köngen: Mehr Lärm durch neue Flugroute" vom 23. September 2021.

22. September 2021: Jeder dritte Flieger kurvt nach Wolfschlugen

Vor 100 interessierten Zuschauern informierten zwei Piloten im Gemeinderat Wolfschlugen über die geplante neue Abflugroute vom Flughafen Stuttgart. Bürgermeister Ruckh kritisiert die bisher mangelhafte Transparenz des Verfahrens. Mehr dazu lesen Sie im Artikel "Jeder dritte Flieger kurvt nach Wolfschlugen - Piloten informieren über neue Abflugroute" vom 22. September 2021.

28. August 2021: CDU schreibt Ministerpräsident

Die CDU wendet sich wegen der drohenden Mehrbelastung vieler Nürtinger Haushalte durch neue Abflugrouten am Stuttgarter Flughafen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In dem Schreiben drückt die Nürtinger CDU die Sorge aus, dass diese Mehrbelastung für eine spürbare Verschlechterung der Lebensqualität in Oberensingen und Hardt führe, ohne dass in gleicher Weise an anderer Stelle eine Entlastung stattfinde. Mehr lesen Sie im Artikel "Fluglärm: CDU wendet sich an Kretschmann" vom 28. August 2021.

14. August 2021: Nürtingen und Wolfschlugen kämpfen gegen Fluglärm

Die Fluglärmkommission berät über eine neue Abflugroute, die Wolfschlugen und die Nürtinger Stadtteile Hardt und Oberensingen erheblich belasten würde. Bürgermeister Ruckh und OB Fridrich wehren sich gemeinsam gegen Routenanpassung. Mehr lesen Sie im Artikel "Nürtingen und Wolfschlugen kämpfen gemeinsam gegen Fluglärm" vom 14. August 2021.