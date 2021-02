Schwerpunkte

Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg - Wahlkreise Nürtingen, Esslingen, Kirchheim

Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt

Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wer steht zur Wahl? Wofür stehen Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten? Was ändert sich am Ablauf im Hinblick auf die Corona-Pandemie? Hier in unserer Übersicht zur Landtagswahl 2021 finden Sie immer aktuell die wichtigsten Artikel zur Wahl und den Wahlkreisen Nürtingen, Esslingen und Kirchheim, in welche der Landkreis Esslingen für die kommende Wahl unterteilt ist.

Der Landkreis Esslingen ist für die kommende Landtagswahl in die drei Wahlkreise Nürtingen, Kirchheim und Esslingen unterteilt.

LANDKREIS ESSLINGEN (red). Alle Artikel zur Wahl, mehr Informationen und natürlich die Ergebnisse am Wahlabend finden Sie auf unserer Übersichtsseite zur Landtagswahl 2021. Die Kandidaten für den Wahlkreis Nürtingen stellen sich am 17. Februar den Fragen unserer Redaktion und der Leser. Verfolgen können Sie den Kandidaten-Check auf unserer Livestream-Seite.

6. Februar 2021: Besondere Vorzeichen

Die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 14. März sind bereits in einigen Haushalten angekommen. Mit diesen kann in den Wahllokalen gewählt werden, mit ihnen können aber auch Briefwahlunterlagen beantragt werden. Bei der letzten Landtagswahl machte jeder Fünfte von dieser Möglichkeit Gebrauch, nun wird mit mehr Briefwählern gerechnet. Auch die Wahllokale werden umorganisiert. Mehr lesen Sie im Artikel "Die Landtagswahl unter besonderen Vorzeichen" vom 6. Februar 2021.

3. Februar 2021: Kandidaten für Wahlkreis Nürtingen im Livestream

Am 17. Februar lädt die Nürtinger Zeitung zum virtuellen Kandidatencheck ein. Live und mit Abstand stehen die fünf Bewerber der im Landtag vertretenen Parteien für den Wahlkreis Nürtingen Rede und Antwort. Den Vergleich kann jeder daheim verfolgen. Vorab können Fragen an unsere Redaktion geschickt werden. Mehr Informationen finden Sie im Artikel "Kandidaten zur Landtagswahl 2021: Direkter Vergleich im Livestream" vom 3. Februar 2021. Den Stream verfolgen können Sie am 17. Februar auf unserer Livestream-Seite.

22. Januar 2021: Landeszentrale informiert über Wahl

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) informiert in einer 20-seitigen Broschüre über ihr vielfältiges Angebot zur Landtagswahl am 14. März. Dabei haben Online-Formate eine starke Ausweitung erfahren: „Web-Talks“, digitale Dialoge und Podiumsdiskussionen, Podcast-Reihen, ein „Frühstückskurs“ oder die E-Mail-Hotline „Sie fragen – wir antworten“ finden sich im Programm. Mehr Informationen finden Sie im Artikel "Landeszentrale informiert über Wahl" vom 22. Januar 2021.

20. Januar 2021: 38 Kandidaten im Kreis Esslingen

Die Wahlvorschläge zur Landtagswahl am 14. März 2021 für den Landkreis Esslingen stehen fest. Gestern tagte unter Vorsitz von Landrat Heinz Eininger der Kreiswahlausschuss. Der Ausschuss bestätigte die Rechtmäßigkeit der Bewerbungen aller 38 Kandidaten. Alle Informationen und wer in welchem Bezirk zur Wahl steht lesen Sie im Artikel "38 Kandidaten im Kreis Esslingen für die Landtagswahlen" vom 20. Januar 2021.