Wendlinger Bürgerverein erhält Spende der Netze BW

15.11.2022

In den letzten Jahren rief die Netze BW ihre Kunden dazu auf, die Stromzählerstände nicht postalisch, sondern digital mitzuteilen. Das dadurch eingesparte Porto wurde an gemeinnützige Organisationen und Vereine gespendet. Und so konnte sich nun der Bürgerverein Wendlingen am Neckar über eine Spende von 1480,44 € freuen. Die Stadtverwaltung hatte den Verein für die Spende vorgeschlagen. Das Geld wird hauptsächlich in den Aufbau eines Repair-Cafés fließen, das 2023 im ehemaligen Notariat eröffnet wird. pm