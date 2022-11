Schwerpunkte

Feuerwehr probt erfolgreich an der Römerbrücke in Wendlingen

13.11.2022 15:00, — E-Mail verschicken

Am Sonntagvormittag übten die Feuerwehren aus Wendlingen und Köngen mit 30 Mann den Aufbau einer sogenannten Schlauchsperre an der Römerbrücke in Wendlingen. Sie ist Teil der Hochwasserschutzmaßnahmen in Wendlingen und soll dafür sorgen, dass die Landesstraße Richtung Köngen nicht vom Neckar geflutet wird, sollte dereinst ein Hochwasser auftreten, das rein statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Feuerwehrkommandant Michael Gau zeigte sich mit der Übung zufrieden. Die Schlauchsperre habe zuverlässig funktioniert, sagte er. Für die Übung, an der 30 Feuerwehrleute teilnahmen, musste die Landesstraße 1200 bis etwa 12 Uhr gesperrt werden. Hier geht es zur Bilderstrecke. sg Foto: Holzwarth