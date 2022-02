Schwerpunkte

Viel Lob für das Großbettlinger Klimaforum

16.02.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Viel Lob gab es im Gemeinderat für das Großbettlinger Klimaforum.

GROSSBETTLINGEN. Die im Klimaforum aktiven Großbettlinger haben schon vielfach Zeichen gesetzt auf ihrem Weg zu einer klimafreundlichen Gemeinde, nun stellte die Gruppe ihre Arbeit in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Eines wurde dabei deutlich: Das Themenspektrum ist breit und reicht über die Mobilität, die Landschaftspflege bis zu den Bereichen Energie, Wärme, Wasser – und auch eine Gruppe „Kreativ“ hat sich gebildet. Deren Mitglieder haben bereits ein Regal in der Bücherei mit Literatur rund um den Umweltschutz bestückt und bereiten derzeit die Aktion „Großbettlingen blüht auf“ vor.

Realisiert werden soll auch ein Repair-Café: Interessierte Mitmacher seien vorhanden, so Thomas Keck, was noch fehle sei ein geeigneter Raum. Kurz vor der Vollendung steht eine Verschenk-Box, die dank der Unterstützung der Schreinerei Henzler gebaut wurde: Dort können (Alltags-)Dinge getauscht werden, auf diesem nachhaltigen Weg können brauchbare Sachen einen neuen Besitzer finden. In die kommunale Wärmeplanung ist die Interessengruppe Energie, Wärme, Wasser eingestiegen, so Kecks Mitteilung. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde erscheint zudem eine vom Klimaforum verfasste Artikelserie zum Thema Energie und es wird nach Flächen für eine Fotovoltaik-Sammelanlage gesucht.