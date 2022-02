Schwerpunkte

Verteidiger des Angeklagten spricht von Notwehr

11.02.2022 05:30, Von Barbara Gosson

Im Prozess gegen einen 32-jährigen Mann, der im Mai in Unterensingen mit einem Messer zwei Menschen lebensgefährlich verletzt hatte, wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft sieht einen versuchten Mord, die Verteidigung nur gefährliche Körperverletzung.

Das Stuttgarter Landgericht Foto: Gosson

UNTERENSINGEN/STUTTGART. Der Prozess gegen den Mann, der am 21. Mai in der Unterensinger Ortsmitte den Vater seiner Freundin und einen völlig Unbeteiligten mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt hatte, geht zu Ende. Am Donnerstag hielten Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und Verteidigung ihre Plädoyers. Dabei liegen die rechtlichen Einschätzungen der Tat himmelweit auseinander.