Beuren plant Forstentwicklung für nächste zehn Jahre

17.03.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat in Beuren ist die Forstentwicklung für die nächsten zehn Jahre geplant worden. In den vergangenen zehn Jahren ist es nur 82 Prozent der vorgesehenen Baumfällungen gekommen.

BEUREN. Die Zielsetzungen für den Wald in Beuren für die Jahre 2023 bis 2032 hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig festgelegt. In der Rangfolge soll dabei auf Ökologie vor der Erholungsfunktion des Waldes vor der Wirtschaftlichkeit gesetzt werden. Kreisforstamt-Leiterin Cordula Samuleit hatte zuvor einen Überblick mit den aktuellen Zahlen des Gemeindewalds gegeben und dann Vorschläge für die Forsteinrichtungserneuerung 2023 bis 2032 gegeben.

Auf 270 Hektar Fläche stehen in Beuren zu 95 Prozent Laubbäume und dabei weit überwiegend Buchen. „Die Buche fühlt sich am Albtrauf wohl“, erklärte Samuleit. „Daher sind wir mit 95 Prozent nah an dem, was auch von der Natur vorgegeben wäre.“ Für die Jahre 2013 bis 2022 sei in Beuren ein Einschlag von 11 500 Festmetern Holz geplant gewesen. Der bisherige Vollzug in neuneinhalb Jahren beträgt 9400 Festmeter – und damit nur 82 Prozent des Plans. Die ungeplanten Baumfällungen summierten sich auf 550 Festmeter, was sechs Prozent der Nutzungen entspricht. Begründet waren die „zufälligen“ Baumfällungen zur Hälfte durch Dürre, zu einem Viertel durch Pilzbefall und ansonsten durch Sturm oder Käferbefall. „Die Dürreschäden zeigen, dass die Klimaveränderungen auch in Beuren angekommen sind.“