Fußball: Um die rückläufigen Schiedsrichter-Zahlen zu stoppen, soll ein verändertes Konzept für Neulinge frischen Wind bringen. Da trifft es sich gut, dass nun wieder in Präsenz gelehrt werden kann.Samstagmorgen in der Turnhalle des Nürtinger Hölderlin-Gymnasiums. In einem Korb liegen frisch…

Mehr