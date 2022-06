Schwerpunkte

Vandalismus auf der Oberensinger Höhe

27.06.2022 12:21, — E-Mail verschicken

Fotos: nt

NT-OBERENSINGEN. Am Wochenende haben am beliebten Aussichtspunkt Oberensinger Höhe Feiernde ihren Müll verstreut und Schilder beschädigt. Warnbaken sowie die Fußplatten mehrerer Straßenschilder wurden zerstört und in die nahe Wiese geworfen. Plastiktüten, Weinflaschen und andere Getränkebehälter lagen verstreut um die dortige Ruhebank herum. Laut Oberbürgermeister Johannes Fridrich musste der Bauhof zur Beseitigung der Verschmutzung anrücken. „Wer feiert, soll seinen Müll bitte wieder mitnehmen. Gleich daneben ist zudem ein Mülleimer. So ein Verhalten gefährdet Menschen und Tiere“, so Fridrich in den sozialen Medien. joa