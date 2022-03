Schwerpunkte

Edeka übernimmt Real-Markt Nürtingen Mitte Juni

16.03.2022 05:30, Von Henrik Sauer

Wirtschaft regional: Der neue Eigentümer des Nürtinger Real-Markts wird das Gebäude modernisieren und als E-Center eröffnen. Der Betrieb läuft während des Umbaus weiter. Mit Alnatura kommt ein weiterer Lebensmittelhändler hinzu.

Die Tage des Real-Marktes in der Eichendorffstraße in Nürtingen sind gezählt. Ab 17. Juni geht es unter der Regie von Edeka weiter. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Im März vergangenen Jahres hat das Bundekartellamt Edeka die Freigabe für die Übernahme von bundesweit rund 50 Real-Standorten erteilt, darunter den Markt in Nürtingen in der Eichendorffstraße. Hatte sich Edeka lange Zeit mit seinen Plänen für Nürtingen bedeckt gehalten, ist nun Bewegung in die Sache gekommen. Am 17. Juni werde die Edeka Handelsgesellschaft Südwest in Offenburg den Markt in der Eichendorffstraße übernehmen, bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.