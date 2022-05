Mountainbike: Luca Schwarzbauer muss sich in Albstadt nach anhaltenden Magenkrämpfen mit dem 25. Platz begnügen. Ob der 25 Jahre alte Reuderner am Wochenende in Nove Mesto seine Probleme rechtzeitig in den Griff bekommen wird, ist fraglich.Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie füllten am…

Mehr