Schwerpunkte

Wendlingen erstrahlt am Freitag im Glanz von 1000 Lichtern

15.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Freitag, 18. November, öffnen die Wendlinger Einzelhändler ihre Geschäfte wieder zum Einkaufen und Schlemmen in stimmungsvoller Atmosphäre.

1000 Kerzen werden am Freitag die Stadt illuminieren. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Was schenkt man den Lieben dieses Jahr zu Weihnachten? Eine alljährlich wiederkehrende Frage, die vielen Kopfzerbrechen bereitet. Wie gut, dass man sich am Freitag Inspiration für so manches Geschenk, aber auch für so manche Deko-Idee holen kann. Wo? In Wendlingen. Die Einzelhändler wollen die Tradition auch in diesem, schwierigen Jahr der Energiekrise nicht abreißen lassen.