Postfiliale zieht um

30.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die neue Anlaufstelle für Brief- und Paketversand ist die Kochstraße 3.

OBERBOIHINGEN. Seit März 2020 gab es in der Neckarstraße 40/1 eine Interims-Postfiliale. Doch die Zeit im Container ist Geschichte. Was nicht heißt, dass die Deutsche Post ihren gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen wird. Auch in Zukunft wird das Unternehmen in Oberboihingen präsent sein. Die neue Interimsfiliale befindet sich nun in der Kochstraße 3. Kunden können dort von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr ihre Brief- und Paketgeschäfte erledigen.

Seitens der Deutschen Post wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten aller Partnerfilialen und Paketshops, genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post, zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sind. Keinem anderen darf der Filialpartner mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war. pm