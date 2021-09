Schwerpunkte

Die Wendlingerin Regina Schumacher kämpft gegen den Krebs

09.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Regina Schumacher aus Wendlingen ist an Leukämie erkrankt. Die 31-Jährige benötigt dringend eine Stammzellspende. Der passende Spender wird noch gesucht. Helfen kann jeder durch eine einfache Registrierung.

Ein Selfie von Regina Schumacher an einem See. Im Juni vor einem Jahr erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Kaum in diesem Jahr genesen, die zweite Hiobsbotschaft: diesmal Leukämie. Foto: DKMS

WENDLINGEN. Aktuell wird Regina Schumacher im Krankenhaus behandelt. Seit gut drei Wochen hat sie absolutes Kontaktverbot, selbst der Besuch enger Familienangehöriger oder ein Spaziergang im Park sind nicht erlaubt. Denn jede noch so kleine zusätzliche Erkrankung könnte sie in Lebensgefahr bringen. Ihr Handy und andere soziale Medien sind deshalb momentan der einzige Kontakt nach draußen. Das bedeutet, dass die 31-Jährige ihr Zimmer nur für Untersuchungen verlassen darf, nicht mal auf dem Balkon darf sie das schöne Wetter genießen. „Ich komme mir vor wie in einem Gefängnis, bloß ohne Gitterstäbe“, übt sie sich in Galgenhumor.