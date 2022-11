NÜRTINGEN. Am Samstag konnte in Nürtingen wieder ausgiebig und bis in die frühen Morgenstunde hinein das Tanzbein geschwungen werden, denn für alle Feierwütigen ab 31 Jahre wurde das K3N wieder zum riesigen Tanzpalast umfunktioniert. Dabei legen die Macher hinter dem regelmäßigen Event großen Wert…

Mehr