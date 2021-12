Schwerpunkte

Der Schwanenweg in Wendlingen muss wegen eines Parkhauses verlegt werden

16.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Für September 2022 ist der Baubeginn für das neue fünfgeschossige Parkhaus im Schwanenweg geplant. Vorher muss ein Teil der Straße mit Kanälen und Leitungen verlegt werden, weil sie im künftigen Baufeld liegen.

Der Schwanenweg in Wendlingen (Foto) gehört zu den Erschließungsstraßen des künftigen Otto-Quartiers. Die Fahrbahn im südlichen Bereich muss jedoch vorher Richtung Römerbrücke (L 1200) verlegt werden, weil an bisheriger Stelle ein Teil des Quartiers geplant ist mit Parkhaus, Hotel und einem weiteren Gebäude. Foto: Ralf Just

WENDLINGEN. Von den ersten Vorarbeiten für das geplante Parkhaus im Schwanenweg hat der Ausschuss für Technik und Umwelt in der Sitzung am Dienstag Kenntnis genommen. Dazu muss als vorgezogene Maßnahme der Schwanenweg mit den im Erdboden befindlichen Kanälen und Leitungen verlegt werden. In der zweiten Januarwoche soll die Maßnahme beginnen.