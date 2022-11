Schwerpunkte

In Oberboihingen wird die Kinderbetreuung teurer

09.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

In Oberboihingen wurden die Kita-Beiträge seit 2017 nicht mehr erhöht. Nun muss die Gemeinde handeln, da die Kosten nicht mehr kompensiert werden können. Auch eine weitere Einkommensstufe soll eingeführt werden.

OBERBOIHINGEN. Keine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kita-Betreuung seit 2017? Die Oberboihinger Gemeinderäte schauten ungläubig. Denn eigentlich lautet die Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg, die Gebühren jedes Jahr pauschal anzuheben. Dieses Jahr um 3,9 Prozent. Da die Kosten mittlerweile davongaloppieren, steht nun in Oberboihingen eine Erhöhung der Betreuungsentgelte um fünf Prozent an. Dies bewegte Gemeinderat Joachim Scheerer zu der Anmerkung, dass es bei den Eltern besser ankomme, die Gebühren öfter moderat zu erhöhen, als einmal kräftig an der Gebührenschraube zu drehen. In Zukunft sollen die Gebühren für die Kinderbetreuung einmal im Jahr, rechtzeitig vor dem neuen Kindergartenjahr besprochen werden. Gerd Udo Winkle hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, dem sich das Gremium anschloss.