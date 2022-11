Schwerpunkte

Großer Andrang bei Norma-Eröffnung in Wendlingen

07.11.2022 13:41, — E-Mail verschicken

Foto: Kiedaisch

Mindestens 60 bis 80 Menschen, so schätzt Frank Baderschneider, warteten schon, bevor sich um 7 Uhr die Türen zur Neueröffnung nach dem Umzug des Discounters am Montagmorgen in der Albstraße 25 in Wendlingen öffneten. Allerdings erhielten nur die ersten 30 Kunden einen Zehn-Euro-Einkaufsgutschein. Wer keinen ergatterte, hat jedoch noch die ganze Woche weitere Chancen, in den Genuss von Rabatt-Aktionen und Gewinnmöglichkeiten zu kommen. Zur Eröffnung war am Vormittag auch Bürgermeister Steffen Weigel gekommen, der sich erfreut darüber äußerte, dass die Stadtmitte wieder mit einem großen Lebensmitteldiscounter und Bäcker versorgt sei. Unser Foto zeigt Bürgermeister Weigel (links) im Gespräch mit Frank Baderschneider, Niederlassungsleiter von Norma, und Andreas Lutz von der Bäckerei Sehne (rechts) vor der Filiale. gki