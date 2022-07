Schwerpunkte

In Hamburg spricht man schnell

18.07.2022 05:30

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause unternahmen 41 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit dem Schwäbischen Albverein Oberboihingen wieder eine Mehrtagesfahrt. Die Elbmetropole Hamburg war das Ziel. Bei der Anreise wurde die Gruppe in Dettelbach am Main im Weingut Düll zu einem Winzerfrühstück erwartet. Am frühen Abend wurde das zentral gelegene Hotel im Stadtteil St. Pauli am Millerntor unweit der Landungsbrücken erreicht. Eine Stadtrundfahrt durch die Innenstadt zu einem der Wahrzeichen Hamburgs, der St.-Michaelis-Kirche war der erste Programmpunkt. Das unglaubliche Wissensspektrum des Gästeführers Ares sprudelte nur so heraus. Der Wunsch der Teilnehmer, er sollte doch etwas langsamer sprechen, wurde von ihm schnell beantwortet: „In Hamburg wird so gesprochen und ich kann auch nicht langsamer sprechen.“ Bei der obligatorischen Hafenrundfahrt vorbei an den Werftdocks und am Containerhafen, durch einen Teil der Speicherstadt war sicherlich das Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, der Höhepunkt dieser Fahrt. Weiter ging es durch das Vergnügungsviertel von St. Pauli, der Reeperbahn. Danach standen die Außenbezirke elbaufwärts an. Von den Landungsbrücken aus auf einem Teil der Elbchaussee ging es vorbei am Fischmarkt durch Altona nach Ovelgönne und weiter bis Wedel zur Schiffsbegrüßungsanlage „Willkomm Höft“. Bei der Abschlusseinkehr wurde Jürgen Schmid, dem Reiseleiter und Organisator, seinen Mitorganisatoren Dieter Körner, Olaf Kremmin und Ursel Haußmann sowie den Fahrern Gerhard und Kevin herzlich gedankt. sav