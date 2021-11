Schwerpunkte

Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen eingeweiht

17.11.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

In Esslingen wurde die Zukunftswerkstatt 4.0 eingeweiht. Künftig sollen dort Unternehmen der Automobilbranche neue Technologien ausstellen können. Die Nürtinger Hochschule ist Teil des Projekts, auch für einen Teil ihrer Studenten könnte es bald nach Esslingen gehen.

Starteten per Knopfdruck die Zukunftswerkstatt: Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die IfA-Chefs Stefan Reindl und Benedikt Maier sowie HfWU-Rektor Andreas Frey (von links). Foto: Aigner

ESSLINGEN. Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass die Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit den Partnern und Verantwortlichen der Zukunftswerkstatt 4.0 auf dem Gelände der Esslinger Busworld den Spatenstich gesetzt hatte. Etwa 2,5 Millionen Euro kostete der Umbau des ehemaligen Busdepots, das fortan ein „Innovationsschaufenster“ und Anlaufstelle für die Automobilbranche sein soll. Am Montag nahmen sie die Werkstatt mit einem symbolischen Knopfdruck in Betrieb. Auf über 450 Quadratmetern sollen künftig Lösungen für Autohäuser, Werkstätten und Branchendienstleister ausgestellt werden. In den Räumen kann die gesamte „Customer-Journey“ abgebildet und geschult werden, also die Kundenreise von der Kaufentscheidung bis zum Service nach dem Kauf.