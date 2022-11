Schwerpunkte

Wie das erste Martinimärktle in Bempflingen gelaufen ist

07.11.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Das erste Bempflinger „Martini-Märktle“ erwies sich als Publikumsmagnet. Mit einem solchen Besucheransturm hatten die Veranstalter nicht gerechnet, sodass nach zwei Stunden bereits die Rote Wurst beim TV Bempflingen zur Neige ging.

Auch der Verein Eldoret Kids war auf dem „Martini-Märktle” vertreten. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Das „le“ am Ende eines Wortes bedeutet im Schwäbischen in der Regel klein. Anders beim „Martini-Märktle“ in Bempflingen: Das entpuppte sich gestern als bestens besuchte Veranstaltung, auf dem Lindenplatz war zeitweise kaum ein Durchkommen möglich. Und wer etwas essen wollte, musste sich in einer Schlange stehend in Geduld üben. Bereits zwei Stunden nach der offiziellen Eröffnung meldete der TV Bempflingen bereits, dass die Roten ausverkauft sind – 400 Stück hatte der Verein immerhin unter die hungrigen Besucher gebracht. Doch einen Trost gab’s, wie ein Vereinsvertreter meldete: „Steaks haben wir noch genug.“ Außerdem gab’s noch genug Alternativen an den anderen Ständen von Pizza über Pommes bis zu Crêpes und Waffeln.