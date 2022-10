Schwerpunkte

Bauarbeiten auf B 297 zwischen Nürtingen und Kirchheim - eine unnötige Baustelle?

25.10.2022 05:30, Von Matthäus Klemke

Am Montag sind die Bauarbeiten auf der Bundesstraße zwischen Nürtingen und Kirchheim gestartet. Damit verbunden sind massive Einschränkungen für den Verkehr. Das Verständnis dafür hält sich in Grenzen. Wie nötig sind die Arbeiten? Und welche Auswirkungen haben sie auf ÖPNV und Rettungskräfte?

Seit Montag wird der Verkehr auf der B 297 in Richtung Kirchheim nach Lindorf umgeleitet. Foto: Just

NÜRTINGEN/KIRCHHEIM. Der erste Bauabschnitt auf der vielgenutzten Verbindung zwischen Nürtingen und Kirchheim hat am Montag begonnen. Wer von Reudern in Richtung Kirchheim unterwegs ist, wird auf Höhe der Abzweigung Reuderner Straße in Richtung Lindorf umgeleitet. Bis voraussichtlich Sonntag, 30. Oktober, finden die Arbeiten auf dem Bauabschnitt eins noch statt. Es folgen zwei weitere Phasen. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sollen die Arbeiten den Bund kosten und sich noch bis zum 21. November ziehen.