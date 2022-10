Schwerpunkte

Wechsel im Gemeinderat Neckartenzlingen

27.10.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Kerstin Feist (rechts), hier mit Bürgermeisterin Melanie Braun, ist neu im Neckartenzlinger Gemeinderat. Foto: Haußmann

NECKARTENZLINGEN. Sebastian Jakic, der seit 22. September 2020 für die Junge Liste Neckartenzlingen im Gemeinderat saß, wechselt seinen Wohnsitz und muss deshalb aus dem Dorfparlament ausscheiden. Jakic war seinerzeit als Nachrücker für Ferdinand Buchholz in den Gemeinderat gekommen. Seinen Platz nimmt nun Kerstin Feist ein. Am Dienstag wurde sie von Bürgermeisterin Melanie Braun auf ihr Amt verpflichtet und nahm darauf am Ratstisch Platz. Sebastian Jakic konnte krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen und wurde in Abwesenheit verabschiedet. vh