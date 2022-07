Schwerpunkte

Spatenstich für das Besucherzentrum am Heidengraben

02.07.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Am Donnerstag war der Spatenstich für das Besucherzentrum am Heidengraben, der größten keltischen Siedlung Mitteleuropas. Ab Frühjahr 2024 sollen Besucher hier noch tiefer in die Welt der Kelten eintauchen können.

Spatenstich in großer Runde: Zahlreiche Honoratioren, Planer und Vertreter der Baufirmen beim symbolischen Startschuss für das Heidengraben-Besucherzentrum. Fotos: Oechsner

ERKENBRECHTSWEILER. Unzählige Beteiligte haben von der kommunalen Ebene bis hinauf zum Bund in beispielhafter Zusammenarbeit ermöglicht, wovon ein kleiner Kreis von Engagierten in den drei Kommunen Grabenstetten, Erkenbrechtsweiler und Hülben vor 14 Jahren nur zu träumen gewagt hatte. Nun wird der Wunsch Realität und die Geschichte der Kelten soll in einem eigenen Gebäude erlebbar werden. Am Donnerstag war in großer Runde Spatenstich für das Besucherzentrum.