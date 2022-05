Schwerpunkte

Wasserschaden in der Schule

FRICKENHAUSEN. Frickenhausens Bürgermeister Simon Blessing gab in der vergangenen Gemeinderatssitzung bekannt, dass in der neuen Mensa der Frickenhäuser Gemeinschaftsschule ein Wasserschaden im Flur, in den Aufenthalts- und Waschräumen entstanden sei. Die Schadensursache sei schnell gefunden worden, und in den Pfingstferien sollen die Trocknungsarbeiten stattfinden. Die Sanierung ist für die Sommerferien vorgesehen. rf