Schwerpunkte

Was treibt die Bürger in Beuren um?

13.07.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Bürgermeister Daniel Gluiber hat sich bei Radtour am Montagabend durch Beuren viele Notizen gemacht. In Balzholz hat man die Nase voll vom Schwerlastverkehr und röhrenden Auspuffen. Der Tobelweiher bereitet der Gemeinde Sorgen.

Handlungsbedarf besteht beim verschlammten Tobelweiher (Bild links): Bürgermeister Gluiber erklärt, was getan wird. Der ehemalige Friedhof in Balzhof (Bild rechts) könnte der Ort für einen Kinderspielplatz sein. Doch die Meinungen sind gespalten.

BEUREN. „Können wir auch am Kindergarten in der Jahnstraße vorbeifahren?“, fragt Magdalena Fabritius. Beurens Bürgermeister Daniel Gluiber notiert das sofort auf seinem Zettel. Eine kleine Runde hat sich am Montagabend am Rathaus mit Rädern versammelt, um zu erfahren, was die Gemeinde umtreibt und welche Projekte gerade laufen. Der Bürgermeister will natürlich auch wissen, wo den Bürgern der Schuh drückt.