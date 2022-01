Schwerpunkte

Was passiert in Neuffen bei Starkregen?

27.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat gibt Risikoanalyse für Neuffen und Kappishäusern in Auftrag. Kleinspielfeld und Laufbahn bei Realschule werden saniert.

NEUFFEN. „Dachte man vor sechs Jahren bei der Flutkatastrophe in Braunsbach in der Region Hohenlohe allgemein noch an einen einmaligen Vorgang, so haben die Überflutungen im Ahrtal im letzten Sommer mehr als deutlich vor Augen geführt, was solche Unwetter anrichten können und dass diese zu jeder Zeit und in jeder Region immer wieder vorkommen können. Zuallererst werden nach solchen Ereignissen in aller Regel Personen gesucht, die man als Verantwortliche vorführen und an die Wand nageln kann. Behörden und Ämter sind da in der angeblichen Verantwortungskette gleich vorne dabei, in den Städten und Gemeinden werden die Gemeinderäte gerne auch mit eingereiht.“

Mit diesen Ausführungen leitete Bürgermeister Matthias Bäcker am Dienstag im Neuffener Gemeinderat das Thema Starkregenrisikoanalyse ein.

Nun sei selbstverständlich keine Einzelperson, keine Behörde und auch kein Gemeinderat verantwortlich für Niederschläge solchen Ausmaßes, so Matthias Bäcker, wie sie in Braunsbach und ihm Ahrtal niedergegangen seien und solch verheerende Schäden angerichtet hätten: „Aber die Vorkommnisse haben aufgezeigt, dass es ratsam ist, zumindest landauf und landab in den Kommunen die örtlichen Gegebenheiten mal unter die Lupe zu nehmen und erforderlichenfalls Vorsorgemaßnahmen in die Wege zu leiten“.