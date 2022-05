Schwerpunkte

Viele Gründe für Wohnungsnot mit Bauwirtschaft diskutiert

20.05.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Der Vorstand der Bau-Innung im Kreis diskutierte mit Landtagsabgeordneten in der Nürtinger Berufsschule über brisante Themen wie Wohnungsnot, Klimaschutz, Bürokratie und Fachkräftemangel.

Standen bei der Gesprächsrunde Rede und Antwort: (von links) die Landtagsabgeordneten Andreas Kenner und Natalie Pfau-Weller und Thomas Möller (Bauwirtschaft BW). Foto: Fritz

NÜRTINGEN. Die Baupreise schnellen in die Höhe, das Bauland ist im Großraum Stuttgart knapp und für viele unbezahlbar. Die Bauwirtschaft leidet unter langen und komplizierten Baugenehmigungsverfahren und unter Fachkräftemangel. Diese Themen wurden am Montagnachmittag in der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (PMH) in Nürtingen in einer von der Bau-Innung Esslingen-Nürtingen mit Landtagsabgeordneten initiierten politischen Gesprächsrunde angesprochen und diskutiert.