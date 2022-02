Schwerpunkte

Spende für Haus Aichele

05.02.2022

Die Nürtinger Firma Nagel spendete dem Haus Aichele in Beuren 7500 Euro. Geschäftsführer Bernd Nagel und die Leiterin Personal und Einkauf Andrea Wurster (links) überreichten die Spende der Leiterin der Einrichtung, Claudia Oster. Dass die Spende sehr gut ankommt, lässt Claudia Oster wissen: „Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und deren Familien, die oft selbst nicht mehr weiterwissen und vor großen Problemen stehen. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, wir sehen die Individualität der Kinder und Familien und betrachten das gesamte Umfeld. Die Jugendlichen wohnen vorübergehend im Haus Aichele, in der Regel zwischen zwei und drei Jahren. In der Zeit arbeiten wir mit dem Kind und dessen Familie zusammen. Wir geben den Kindern Selbstvertrauen und Wertschätzung und arbeiten von Anfang an hin auf eine Rückkehr zu den Familien.“ pm Foto: pm