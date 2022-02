Schwerpunkte

Neue Details zur Messerstecherei

01.02.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Im Prozess gegen einen 31-jährigen Mann, der im Mai in Unterensingen mit einem Messer zwei Menschen lebensgefährlich verletzt hatte, kamen die verschiedenen Ermittler als Zeugen zu Wort.

UNTERENSINGEN/STUTTGART. Die 19. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts versucht derzeit zu ergründen, was einen 31jährigen Mann am 21. Mai des vergangenen Jahres dazu getrieben haben könnte, zwei Menschen in der Unterensinger Ortsmitte mit einem Messer lebensgefährlich zu verletzen. Er ist angeklagt wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags. Das eine Opfer ist der 73-jährige Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin, das andere ein zufällig vorbeikommender 48-jähriger Mann. An den vergangenen Verhandlungstagen hatte der Angeklagte geäußert, dass er Stimmen gehört habe. Deshalb wird er von Gerichtspsychiater Dr. Peter Winckler begutachtet.

Am Montag wurden hauptsächlich die Polizeibeamten gehört, die rund um die Tat ermittelt hatten. Wie bei einem Puzzle, bei dem noch nicht alle Teile passen, ergibt sich langsam ein Bild der Ereignisse von Freitag, 21. Mai, bis zur Verhaftung des Mannes am darauffolgenden Montag in Stuttgart-Plieningen.