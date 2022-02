Schwerpunkte

NZ-Lesertouren zu S21-Baustellen

05.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Zeitung lädt zur Besichtigung der Verkehrsdrehscheibe Flughafen/Messe ein. Für die beiden Lesertouren am Samstag, 5. März, und am Freitag, 18. März, kann man sich ab heute per E-Mail anmelden.

Auf der Messe-Piazza geht es später 30 Meter tief runter zum Bahnhof.

NÜRTINGEN/STUTTGART. Bagger auf Erdwällen, jede Menge Baufahrzeuge, riesige Kräne und Baugerüste. Abertausende Tonnen Stahl und Beton werden unmittelbar neben der A 8 zu Röhren und Stützmauern verarbeitet. Faszinierende Aktivitäten auf der S21-Baustelle, die den Besucher in Staunen versetzen.