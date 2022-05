Schwerpunkte

Neugebauer löst Perseke im Gemeinderat Altenriet ab

12.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat Altenriet hat es die ersten Vergaben für die neue Aussegnungshalle gegeben. Diskutiert wurde zudem unter anderem über eine mögliche hohe Investition in die Kläranlage, eine mögliche Beteiligung am Bürgerbus und die Pflege der Grünanlagen.

ALTENRIET. Vor sechs Wochen hat der Gemeinderat mit acht zu zwei Stimmen das Bürgerbegehren zur Aussegnungshalle abgelehnt. Beginnend mit dem Sitzungstermin am 13. September wird mit Günther Neugebauer ein Initiator des Bürgerbegehrens und Kritiker der Gemeinderatsentscheidung für den Neubau der Aussegnungshalle zum Gremium gehören. Er rückt aufgrund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2019 für den amtierenden Gemeinderat Marius Perseke nach. Beide standen auf der zwölf Kandidaten umfassenden Liste der Fraktion Zukunft Altenriet, Unabhängige Bürger und SPD. Zusammen mit Markus Fritzsch war Marius Perseke in den Gemeinderat gewählt worden. Neugebauer kam innerhalb der Fraktionsliste auf die drittmeisten Stimmen, was 2019 nicht für den Einzug ins Gremium reichte.