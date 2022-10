Schwerpunkte

Neues Konzept für Neckartenzlinger Zehntscheuer

27.10.2022 05:30, Von Volker Haussmann

Ein Esslinger Architekt und Makler will in dem historischen Fachwerkgebäude acht Wohnungen einbauen. Das Konzept wurde am Dienstag dem Gemeinderat vorgestellt. Ein weiteres Thema in der Sitzung war der Mobilfunk im Ort.

Die altehrwürdige Zehntscheuer soll zum Wohnhaus ausgebaut werden. Foto: Just

NECKARTENZLINGEN. Mit Wehmut mochte am Dienstagabend mancher Zuhörer an die Sitzung des Gemeinderats vor vier Wochen im Sitzungssaal des Rathauses gedacht haben. Der Raum war vielleicht etwas zu gut gefüllt, aber es war warm und man konnte das am Ratstisch gesprochene Wort dank elektronischer Verstärkung gut verstehen. Die Verlegung der Sitzung zurück in den Großen Saal der Melchior-Festhalle mochte vielleicht auch der aktuellen Corona-Situation geschuldet gewesen sein, zumal die Bürgermeisterin ihr zweites Kind erwartet.