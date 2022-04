Schwerpunkte

Neue Wasserleitung für Goethestraße

14.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

BEUREN. Vier Wasserrohrbrüche hat es in Beuren auf der bestehenden Wasserversorgungsleitung in der Goethestraße bereits gegeben, einen davon erst im vergangenen Winter. Daher war der Gemeinderat einstimmig dafür, die Wasserhauptleitung aus dem Jahr 1972 aus Gründen der Versorgungssicherheit auf einer Länge von 75 Meter zu erneuern, zumal über diese mit der Panorama-Therme und der Kleinschwimmhalle auch zwei Großabnehmer versorgt werden. Da sich die Fahrbahn im Kreuzungsbereich Goethestraße/Jahnstraße/Zufahrt Kleinschwimmhalle schon jetzt in einem baulich schlechten Zustand befindet, wird dort gleich auch die Erneuerung der Asphaltschicht mit vorgenommen. Die Bruttobaukosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 82 000 Euro. Nach einer beschränkten Ausschreibung sollen die Arbeiten bereits am 16. Mai im Gemeinderat vergeben werden. Die Fertigstellung soll bis spätestens Mitte Oktober erfolgen.

Mit demselben Zeitplan kalkuliert der Planer Frank Reichenecker vom Ingenieurbüro Blankenhorn bei den Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. In diesem Jahr sind Sanierungen der Abwasserleitungen mittels Robotertechnik, Kurzlinertechnik und Schlauchlinertechnik ohne Tiefbauarbeiten in Rathausstraße, Badstraße und Wiesensteigle über insgesamt 450 Meter vorgesehen für Bruttogesamtkosten von rund 146 000 Euro inklusive Honorar für das Büro Blankenhorn. lcs