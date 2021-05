Schwerpunkte

Großeinsatz nach Attacken auf zwei Männer

25.05.2021 05:30, Von Henrik Sauer

31-Jähriger soll zwei Personen lebensgefährlich verletzt haben – Verdächtiger ist weiterhin auf der Flucht

Der 31-jährige Mann, der am Freitagabend in der Unterensinger Ortsmitte zwei Personen lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde am Pfingstmontag noch immer von der Polizei gesucht. „Der mutmaßliche Täter ist nach wie vor auf der Flucht, die Fahndung läuft auf Hochtouren“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Großer Polizeieinsatz nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Unterensinger Ortsmitte Foto: SDMG/Woelfl

UNTERENSINGEN. Der Zustand der beiden Verletzten sei stabil, so die Auskunft des Polizeisprechers am Montagnachmittag. Weitere Angaben, zum Beispiel zur Tatwaffe, machte er nicht: „Aus ermittlungstaktischen Gründen“. Die Kriminalpolizei Esslingen und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.