Schwerpunkte

Neue Stelle in Wolfschlugen für Neuzugänge aus der Ukraine

19.05.2022, Von Lutz Selle

Wolfschlugen stockt ab dem 1. Juni das Integrationsmanagement in der Gemeinde mit einer zusätzlichen 30-Prozent-Stelle auf. Es könnten bis zu 80 Personen aus der Ukraine im Ort untergebracht werden.

WOLFSCHLUGEN. Einstimmig hat sich der Gemeinderat Wolfschlugen am Montagabend dafür ausgesprochen, bereits ab dem 1. Juni eine Mitarbeiterin zu finanzieren, die sich mit einer 30-Prozent-Stelle zusätzlich zur aktuellen Integrationsmanagerin Ute Holder um die Eingliederung der Geflüchteten kümmert und ausschließlich in Wolfschlugen tätig sein wird. Die Stelle soll zunächst auf ein Jahr befristet werden und wird die Gemeinde monatlich rund 2500 Euro kosten inklusive aller Abgaben. Bürgermeister Matthias Ruckh ist sich indes sicher, dass es für die Stelle eine Förderung geben wird. Im Idealfall würden der Gemeinde die Kosten sogar in vollem Umfang erstattet.