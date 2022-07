Fußball: Seit sie zehn Jahre alt ist, will die Frickenhäuserin Lilly-Katharina Jansen Bundesliga-Spielerin werden. Mit den B-Juniorinnen des 1. FC Nürnberg ist die 15-jährige Außenverteidigerin nun am Ziel – aber noch lange nicht am Ende ihrer Karriere als leidenschaftliche Kickerin.Wenn am…

Mehr