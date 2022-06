Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Die Infrastruktur im Dorf in Nepal nachhaltig verbessert

08.06.2022 05:30, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Das Projekt des Schlaitdorfers Alfred Kuon in Raniban im Westen von Nepal ist bereits komplett umgesetzt. Die Biogasanlage ist genauso im Einsatz wie die neu gebaute Wasserleitung. Zusätzlich sorgen noch 30 neue Solarpanele auf den Hausdächern für Energie.

Eines der Gewächshäuser wird für die künftige Nutzung vorbereitet.

SCHLAITDORF/RANIBAN. „Leider haben wir schon die ganzen Spendengelder aus der Aktion Licht der Hoffnung verbraucht. Vor allem die Wasserleitung hat einiges gekostet“, sagt Alfred Kuon aus Schlaitdorf. „Man könnte aber auch sagen, es war eine Glanzleistung von Mingmar, was er da in diesem Dorf auf die Beine gestellt und alles mit den Menschen vor Ort geschafft hat.“ Mingmar ist ein in Nepals Hauptstadt Kathmandu mit seiner Familie lebender Bergführer, den Alfred Kuon im Jahr 2011 bei einer Reise ins Mount-Everest-Gebiet kennengelernt hatte. Der Schlaitdorfer hielt per WhatsApp und E-Mail regelmäßigen Kontakt zu Mingmar und erfuhr somit von dessen vielfältigem Engagement für arme Landsleute in Nepal – unter anderem im 695 Kilometer von Kathmandu entfernten Bergdorf Raniban unweit der Grenze zu Indien. Das brachte Kuon auf die Idee, sich bei der Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung zu bewerben, um es möglich zu machen, dass die Infrastruktur in Raniban nachhaltig verbessert wird.