Schwerpunkte

Kindergartengebühren in Beuren steigen

19.07.2022 11:47, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat hat der Erhöhung zum 1. September zugestimmt.

Der Kindergarten am Kelterplatz. Foto: Müller

BEUREN. Schon vor einigen Jahren haben der Gemeinderat und der Kindergartenbeirat sich dafür entschieden, die Elternbeiträge für die Kindergärten jährlich anzupassen. An diesem Vorgehen hält man auch in diesem Jahr fest. Die Debatte verlief am Montagabend im Gemeinderat unaufgeregt, auch weil der Kindergartenbeirat sich schon vor einer knappen Woche mit dem Zahlenwerk beschäftigt hatte. SPD-Gemeinderätin Regina Birner setzte sich dafür ein, die Gebühren abhängig vom Einkommen der Eltern zu erheben. Bürgermeister Daniel Gluiber hält dies nicht für sinnvoll: „Ich lehne das ab.“ Schon jetzt sei die Arbeitsbelastung bei den Gemeindemitarbeitern hoch: „Ich bezweifle auch, dass das gerechter ist.“