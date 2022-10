Schwerpunkte

Kelten-Erlebniszentrum bei Erkenbrechtsweiler wird Touristenattraktion

26.10.2022 05:30, Von Anneliese Lieb

Auf der Baustelle am Burrenhof wurden die Fundamente für das Besucherzentrum am Heidengraben betoniert. Ab Frühjahr 2024 sollen Besucher in die Welt der größten keltischen Siedlung Mitteleuropas eintauchen können.

ERKENBRECHTSWEILER. Wanderer und Spaziergänger, die an den Wochenenden die Alb bevölkern, verfolgen interessiert den Fortgang der Baustelle. Am Rande der Gemarkung von Erkenbrechtsweiler, unmittelbar neben dem Parkplatz Burrenhof, ragt der Baukran in die Höhe. Am Keltenerlebniszentrum wird eifrig gebaut.