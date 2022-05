Schwerpunkte

Halteverbotsschild landet in Frickenhauen im Mülleimer

30.05.2022 17:19, — E-Mail verschicken

Für den Bauhof in Frickenhausen heißt das eine Stunde zusätzliche Arbeit.

Ein solches Schild wurde in Frickenhausen aus dem Boden gerissen. Symbol-Foto: Just

FRICKENHAUSEN. Da muss man zweimal hinschauen. Das Halteverbotsschild ist intakt und doch steht es am völlig falschen Platz: und zwar in einem Mülleimer an der Hölzlachstraße in Frickenhausen. Ein aufmerksamer Passant hatte dies am Samstag gegen 14 Uhr der Polizei gemeldet.