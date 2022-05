Schwerpunkte

Nürtinger Eltern sind verärgert: Kein Platz in der Kita

14.05.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Betroffene Eltern sind stinksauer, dass es trotz Rechtsanspruch nur einen Platz auf der Warteliste gibt. In Nürtinger Betreuungseinrichtungen fehlen allein im Ü3-Bereich rund 150 Plätze.

Im Juli wird die Kleine drei Jahre alt und will endlich in den Kindergarten. Doch ihre Eltern haben von der Stadt Nürtingen eine Absage für das Kindergartenjahr 2022/2023 erhalten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Gleich nach dem Umzug von Großbettlingen nach Neckarhausen hat Sabine S. (Namen von der Redaktion geändert) ihre kleine Tochter für den Kindergarten angemeldet. Marie war damals noch nicht mal ein Jahr alt. Jetzt, wenige Monate vor dem dritten Geburtstag, fragt sie ihre Mama immer wieder, wann sie denn endlich zu den anderen Kindern in den Kindergarten darf. Die Eltern waren fest davon überzeugt, dass es nach den Sommerferien losgehen kann. Doch vor wenigen Wochen bekam das Ehepaar Post von der Stadt. „Die Prüfung des Antrags hat ergeben, dass in Ihrer Wunscheinrichtung aktuell wie auch im Kindergartenjahr 2022/2023 kein Platz mehr frei ist.“ Sabine S. und ihr Mann fielen aus allen Wolken. Kein Platz in der städtischen Kindertageseinrichtung in der Steinmauerstraße in Neckarhausen? Doppelt ärgerlich, weil sie am früheren Wohnort in Großbettlingen schon eine Zusage von der Gemeinde hatten.