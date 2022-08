Schwerpunkte

Flammende Sterne: In Ostfildern funkelt es wieder

Nach der Corona-Pause findet vom 19. bis 21. August wieder das Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ statt. Unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen wir Eintrittskarten für den Sonntag.

Vom 19. bis 21. August sorgen erfahrene Pyrotechniker wieder für faszinierende Feuerwerke im Scharnhäuser Park. Foto: mps

NÜRTINGEN/OSTFILDERN. In Ostfildern funkelt es wieder vom 19. bis 21. August. Nach der Corona-Zwangspause wird in diesem Jahr wieder zum Internationalen Feuerwerksfestival Flammende Sterne eingeladen. Und unsere Leser können hautnah dabei sein. Wir verlosen für den Sonntag fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer unser Glückstelefon anruft und Name, Adresse und Telefonnummer hinterlässt, der hat die Chance, zwei Tickets zu gewinnen.