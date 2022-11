Schwerpunkte

Erkenbrechtsweiler in der SWR-Landesschau

07.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Landesweite Aufmerksamkeit gibt es ab Montag, 7. November, in der Landesschau Baden-Württemberg für die Albgemeinde Erkenbrechtsweiler. Sonja Faber-Schrecklein, die bekannte und beliebte Fernsehmoderatorin, war mit ihrem Kamerateam im Oktober auf der Albhochfläche unterwegs und hat verschiedene Beiträge für die SWR-Sendereihe „Sonja in . . .“ gedreht. Im Backhaus hat sie den Backfrauen über die Schulter geschaut, sie besuchte Familie Vetter auf dem Hohenneuffen, war mit Albschäfer Bauer unterwegs und hat mit Mostkrug-Wirt Thomas Dieterich frischen Apfelsaft gepresst. Entstanden sind kurze interessante Beiträge, die das Albdorf und seine Menschen präsentieren. Los geht es am Montag mit dem viereinhalbminütigen Backhaus-Porträt. ali Foto: Lieb