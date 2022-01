Schwerpunkte

Die schöne Landschaft rund um Nürtingen und Neuffen gibt es gratis

15.01.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Tourismusexperten im Landkreis waren für einen CMT-Auftritt gerüstet. Jetzt wird auf Online-Plattformen und mit Flyern auf Übernachtungsmöglichkeiten und das vielfältige Freizeitangebot in der Region aufmerksam gemacht.

Das Freilichtmuseum in Beuren macht Winterpause. Ab 3. April haben Besucher wieder Zutritt zum Gebäudeensemble.

Die Enttäuschung war groß, als im Dezember die CMT, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, abgesagt wurde. Pandemiebedingt wurde die Messe auf den Fildern schon zum zweiten Mal gecancelt. Überraschend kam die Absage indes auch für die Tourismusexperten in der Region nicht. Sowohl beim Landkreis als auch bei der Stadt Nürtingen liefen die Vorbereitungen unter Vorbehalt. „Wir sind mit angezogener Handbremse gefahren“, sagt Andrea Wangner, Pressesprecherin beim Landkreis Esslingen. Neue Flyer und Prospekte gingen aber dennoch in Druck, denn auch ohne CMT ist das Interesse an der Region bei Urlaubern ungebrochen.