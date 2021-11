Schwerpunkte

Das Klimaforum Großbettlingen nimmt an Fahrt auf

11.11.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Rund 20 Großbettlinger sind derzeit in den vier Arbeitskreisen aktiv. Das Klimaforum deckt ein breites Spektrum an Themen ab.

Sind von Anfang an im Klimaforum engagiert und fungieren als dessen Sprecherinnen: Sabine Antesz (links) und Elke Dengler. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Das globale Thema Klima auf lokaler Ebene etablieren und die Großbettlinger dafür sensibilisieren: Nach einem coronabedingt schleppenden Start nimmt das Klimaforum seit einigen Monaten deutlich an Fahrt auf. Gleich vier Arbeitskreise haben sich unter dessen Dach etabliert, erste Projekte sind bereits umgesetzt – so wurden mit den Wahlunterlagen an die Haushalte ein Energiesparbüchlein des Landes Baden-Württemberg plus eine Karte des Klimaforums verteilt. „Mach du mit!“ heißt es da weiß auf grün. Andere Ideen sind in der (End-)Phase der Realisierung, für andere bedarf es einer längeren Vorbereitungszeit.