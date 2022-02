Schwerpunkte

AOK Neckar-Fils stellt fest: Im Winschatten von Corona gehen auch andere Infektionen zurück

12.02.2022 05:30

Die AOK Neckar-Fils verzeichnet 87 Prozent weniger Infektionen mit Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Der Infekt betrifft hauptsächlich Kinder bis zum zehnten Lebensjahr und ist eine hochansteckende Viruserkrankung. Wie die Folgen gelindert werden können.

Seit Beginn der Corona-Pandemie und der Hygienemaßnahmen erkranken deutlich weniger Menschen an der Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Wurden 2019 in Baden-Württemberg 13 427 AOK-Versicherte aufgrund einer Infektion mit dem Virus behandelt, waren es im Folgejahr nur noch 1847. Darunter 1199 Kinder zwischen ein und vier Jahren, die zu den Hauptbetroffenen zählen.

Rote Flecken und Bläschen in den Handflächen, auf den Fußsohlen und im Mundbereich – so zeigt sich die hochansteckende Hand-Fuß-Mund-Krankheit, ausgelöst durch Enteroviren. Laut Robert Koch-Institut zufolge infizieren sich in Deutschland jedes Jahr 80 000 bis 140 000 Menschen. Insbesondere Kinder bis zum zehnten Lebensjahr sind betroffen, weshalb die Erkrankung auch zu den Kinderkrankheiten zählt. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie und der verstärkten Hygienemaßnahmen sind die Infektionszahlen drastisch gesunken. In Baden-Württemberg um knapp 87 Prozent. Dieser Trend spiegelt sich auch im Landkreis Esslingen wider: Während 2019 640 AOK-Versicherte behandelt wurden, waren es 2020 nur noch 105.

Fieber, Halsschmerzen, Appetitlosigkeit und rote Flecken an Hand, Mund und Fuß