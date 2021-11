Schwerpunkte

Andreas Broß wird für 20 Jahre als Gemeinderat in Wolfschlugen geehrt

WOLFSCHLUGEN. Bürgermeister Matthias Ruckh (rechts) hat Andreas Broß (links) von der SPD für dessen 20-jährigen ehrenamtlichen Einsatz als Gemeinderat in Wolfschlugen geehrt. Im Namen des Gemeindetags Baden-Württemberg bekam Broß eine Stele und eine Ehrenurkunde. Broß habe die Gemeinde auch schon bei acht Wahlen als Wahlhelfer unterstützt, so Ruckh. Der Bürgermeister schätze an dem Ratsmitglied die „fachliche und sachliche Argumentation“ sowie die „geradlinige und offene Art“. Broß schalte sich zielorientiert ein, wenn es „andere, noch nicht geäußerte Sichtweisen“ gibt. Er engagiere sich außerdem beim BUND-Ortsverband, bei der Initiative Artenvielfalt, bei der Fahrrad-Tauschbörse zusammen mit der SPD, beim TSV Wolfschlugen, beim Musikverein und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. lcs Foto: Selle