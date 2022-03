Woldemar Mammel hat vor 20 Jahren den Anbau der Linsen auf der Alb revolutioniert. Am 8. März bietet die Universität Hohenheim eine Online-Konferenz zu den beliebten Hülsenfrüchten an. Lutz Mammel, Inhaber des Bioland-Betriebs „Lauteracher Alb-Feld-Früchte“ in Lauterach, ist derzeit schwer zu…

Mehr