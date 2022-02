Schwerpunkte

Aichtaler Hausarzt hat sich aus dem Staub gemacht

19.02.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Situation rund um die medizinische Versorgung in Aichtal spitzt sich weiter zu. Gegen einen Allgemeinmediziner aus Grötzingen wurde nun ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Der Arzt selbst ist laut Stadtverwaltung „verschwunden“. Hunderte Menschen stehen plötzlich ohne Hausarzt und ohne Patientenakten da.

Die Jalousien sind unten, die Sprechzeiten abgeklebt. Die Hausarztpraxis in Grötzingen bleibt wohl für längere Zeit geschlossen. Foto: Holzwarth

AICHTAL. Die Jalousien sind runtergezogen, Post guckt aus dem Briefkasten. Die Öffnungszeiten an der Eingangstür sind abgeklebt. Patienten der Internistenpraxis in Grötzingen versuchen seit Tagen vergeblich, einen Termin bei ihrem Hausarzt zu bekommen. Dass der ohne Vorankündigung für mehrere Wochen in den Urlaub fährt, ist nicht ungewöhnlich und war in der Vergangenheit immer wieder Thema im Gemeinderat.